Mickey Rourke rischia lo sfratto e lancia una raccolta fondi per pagare gli affitti arretrati
Mickey Rourke, attore statunitense di 73 anni, ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe per far fronte agli arretrati di affitto, che ammontano a circa 60 mila dollari. La richiesta nasce dalla contestazione del proprietario dell’immobile in cui risiede, che potrebbe portare allo sfratto dell’attore. La campagna mira a sostenere Rourke in questa difficile situazione finanziaria.
L’attore americano, 73 anni, ha autorizzato l’apertura di una campagna di donazioni su GoFundMe dopo che il proprietario dell’immobile in cui vive gli ha contestato quasi 60 mila dollari di arretrati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
