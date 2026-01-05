Mickey Rourke rischia lo sfratto e chiede aiuto ai fan | Mi servono 59mila dollari

Mickey Rourke, attore statunitense di 73 anni noto per film come '9 settimane e mezzo' e 'Rusty il selvaggio', si trova in difficoltà finanziarie e rischia di essere sfrattato dalla sua casa a Los Angeles. L’attore ha fatto appello ai suoi fan, chiedendo un aiuto di 59.000 dollari per affrontare questa situazione.

