Mickey Rourke, attore noto per le sue interpretazioni e candidature a premi come gli Oscar e i Golden Globe, si trova in difficoltà finanziarie a causa di un debito di 60.000 dollari. Per evitare lo sfratto, ha avviato una campagna di crowdfunding finalizzata a raccogliere i fondi necessari. Questa iniziativa mira a trovare una soluzione concreta in un momento di particolare vulnerabilità per l’attore.

Tormentato, carismatico, spesso descritto come “il cavallo pazzo di Hollywood”, Mickey Rourke, attore che è stato candidato anche agli Oscar e ai Golden Globe, ha lanciato una raccolta fondi – una campagna di crowdfunding – per racimolare 60mila dollari. L’intento è quello di pagare gli arretrati dell’affitto: rischia infatti lo sfratto dalla sua abitazione. Mickey Rourke, il debito da 60mila dollari. La sua carriera è stata costellata dalle cadute, dalle rinascite, ha preso parte ad alcuni dei film più famosi a Hollywood, ha vissuto tra il cinema e la boxe, si è sottoposto continuamente alle trasformazioni fisiche, cercando di non perdere se stesso. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mickey Rourke, debito da 60mila dollari: raccoglie fondi per evitare lo sfratto

Leggi anche: Mickey Rourke rischia lo sfratto: l’attore chiede aiuto su GoFundMe per 60mila dollari

Leggi anche: Mickey Rourke lancia una raccolta fondi per evitare lo sfratto: "Il talento non garantisce stabilità"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Mickey Rourke rischia lo sfratto | l’attore chiede aiuto su GoFundMe per 60mila dollari.

Mickey Rourke rischia lo sfratto: parte la raccolta fondi per… pagargli l’affitto - L’attore di 9 settimane e ½, uno dei grandi sex symbol degli anni Ottanta, risulta essere in arretrato con il p ... iodonna.it