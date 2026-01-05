Michelle Hunziker rifà la foto al lato B come nello spot del 1994 | il tempo sembra essersi fermato

Michelle Hunziker, durante una vacanza in Messico, ha riproposto la celebre foto del 1994, quella dello spot pubblicitario che segnò l'inizio della sua carriera. Con un gesto semplice ma significativo, l’artista ha rivissuto un momento importante del suo passato, dimostrando come il tempo possa sembrare essersi fermato in alcune immagini iconiche. Un’occasione per riflettere sul valore delle radici e delle tappe fondamentali del suo percorso professionale.

