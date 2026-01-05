Michael Schumacher la foto inedita condivisa dalla figlia nel giorno del compleanno | Il migliore di sempre
In occasione del 57º compleanno di Michael Schumacher, la figlia ha condiviso una foto inedita, ricordando il celebre pilota. Schumacher, icona del motorsport, si trova lontano dal pubblico da anni, mantenendo un basso profilo per motivi personali. La sua figura rimane comunque viva nei ricordi di appassionati e appassionate di tutto il mondo, testimoniando il suo ruolo come uno dei più grandi campioni della storia delle corse.
Lo scorso 3 gennaio Michael Schumacher ha compiuto 57 anni. Un traguardo che i tanti fan disseminati per il mondo non hanno pututo festeggiare insieme al grande campione, che da anni è lontano dalle scene pubbliche per ragioni note e molto tristi. La figlia Gina-Maria ha tuttavia voluto condividere uno scatto del padre del tutto inedito per fargli gli auguri e tenere alto il suo ricordo nel cuore dei tanti follower che ancora lo seguono con affetto. Nell'immagine si vede un Michael Schumacher sorridente e sereno insieme alla moglie Corinna e ai figli Mick e Gina. Un istante felice della vita della famiglia Schumacher, precipitata poi nel dolore e nello sconcerto dopo il gravissimo incidente in cui è rimasto coinvolto l'ex pilota di F1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
