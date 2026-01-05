Michael B Jordan in terapia dopo il suo ruolo in Black Panther | Killmonger è rimasto con me per un po'

Durante un’intervista a CBS Sunday Morning, l’attore Michael B. Jordan ha condiviso come il ruolo di Killmonger in Black Panther abbia avuto un impatto duraturo su di lui, portandolo a intraprendere un percorso di terapia. Jordan ha spiegato che interpretare il personaggio ha suscitato emozioni profonde, rendendo necessario un confronto con sé stesso per mantenere equilibrio e chiarezza.

Durante un'intervista a CBS Sunday Morning, Michael B. Jordan ha raccontato come il ruolo di Erik Killmonger in Black Panther lo abbia segnato, costringendolo a confrontarsi con emozioni intense e a cercare sostegno terapeutico per ritrovare equilibrio e distanza dal personaggio. Michael B. Jordan ha recentemente rivelato di aver avuto bisogno di terapia dopo aver interpretato Erik Killmonger in Black Panther. L'attore riflette sul peso emotivo del personaggio, sull'isolamento necessario per prepararsi al ruolo e sull'importanza di "decomprimere" dopo le riprese. Il peso emotivo di Erik Killmonger Il ruolo di Erik Killmonger non è stato solo una sfida fisica per Michael B.

