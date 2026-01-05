Mia figlia curata con professionalità e umanità

L’Azienda ospedaliera di Perugia ha ottenuto un riconoscimento dal Dipartimento della Prevenzione, Ricerca e Emergenze Sanitarie del Ministero della Salute, evidenziando l’impegno e la qualità delle cure offerte. Un esempio concreto di professionalità e attenzione umana, testimonianza della dedizione del personale sanitario nel garantire il benessere dei propri pazienti, anche nelle situazioni più complesse.

L'Azienda ospedaliera di Perugia ha ricevuto un importante riconoscimento di apprezzamento da parte del Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze Sanitarie del Ministero della Salute. Fa seguito a un encomio inviato dalla madre di una paziente al personale sanitario e al Ministero, in cui vengono elogiati l'impegno e la professionalità dimostrati nell'accogliere e curare la donna. L'attestato di stima del Ministero evidenzia l'eccellenza dell'assistenza sanitaria fornita dall'ospedale perugino e "rappresenta un motivo di orgoglio per l'intera struttura e per tutti i professionisti che quotidianamente si dedicano con competenza e umanità alla cura dei pazienti" sottolinea il Santa Maria della Misericordia.

