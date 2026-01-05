La Metro B di Roma si prepara a un importante ampliamento verso est, con il progetto di prolungamento da Rebibbia a Guidonia. L’intervento prevede la realizzazione di sei nuove stazioni, parcheggi di scambio e un deposito per i treni. Questa estensione mira a migliorare la connessione tra la città e i quartieri dell’area est, offrendo un’opzione di trasporto più efficiente e sostenibile per i pendolari.

Sei nuove stazioni, parcheggi di scambio e un deposito per i treni: è questo lo scenario futuro della Metro B di Roma, destinata a estendersi oltre Rebibbia fino a Guidonia, attraversando alcuni dei quartieri più popolosi e strategici dell’area est della Capitale. Nell’ultima seduta dell’anno, il 31 dicembre 2025, la Giunta capitolina ha dato ufficialmente il via libera alla progettazione del prolungamento della linea B, approvando due atti fondamentali: il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e il Documento di indirizzi alla Progettazione (DIP). A darne notizia è stato l’assessore alla Mobilità Eugenio Patané, che ha sottolineato l’importanza del passaggio amministrativo. 🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: Metro B verso Guidonia, via libera ai progetti: sei nuove stazioni fino a Setteville

Leggi anche: Metro B, via libera al prolungamento oltre Laurentina: “Servono infrastrutture per decongestionare Roma”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Metro B verso Guidonia, via libera ai progetti: sei nuove stazioni fino a Setteville; Metro B prolungata a Setteville, via libera alla progettazione; Metro B, in arrivo il prolungamento fino a Guidonia; Metro B verso Guidonia: ecco le 6 nuove stazioni e il piano da 1,5 miliardi.

Metro B verso Guidonia: via libera al progetto di prolungamento da Rebibbia - Sei nuove stazioni, parcheggi di scambio e un deposito per i treni: è questo lo scenario futuro della Metro B di Roma, destinata a estendersi oltre ... funweek.it