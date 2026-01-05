Meteore rossonere la triste stagione di Senderos al Milan

La carriera di Philippe Senderos al Milan è stata segnata da una stagione difficile, caratterizzata da poche presenze e poche opportunità di conferma. La storia tra il club rossonero e i giocatori svizzeri è spesso complessa, con pochi che sono riusciti a lasciare un’impronta significativa. Questo percorso evidenzia le sfide di un trasferimento che, per Senderos, si è rivelato più insoddisfacente del previsto.

Quello tra Milan e Svizzera è storicamente un rapporto complicato. Sono pochi i giocatori elvetici ad aver indossato la maglia rossonera, quasi nessuno è riuscito a lasciare il segno. Una statistica curiosa, considerato che alcuni buoni talenti calcistici del nuovo millennio provengono da quelle latitudini, e che ora Ardon Jashari e Zachary Athekame – i due svizzeri in forza al Milan di questa stagione – sono chiamati a sovvertire. Non ce ne vorrà il diretto interessato, ma difficilmente potranno fare peggio di Philippe Senderos, che nelle ultime ore si è espresso proprio su di loro (potete leggere le sue dichiarazioni sul nostro sito, ndr) ma che i più ricorderanno come difensore acciaccato nell'ultimo Milan di Ancelotti.

