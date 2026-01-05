Meteo Toscana 6 gennaio 2026 | freddo da nord-est neve possibile sulle zone interne e appenniniche

Il 6 gennaio 2026 in Toscana si preannunciano condizioni meteorologiche invernali, con temperature in calo dovute all’arrivo di aria fredda proveniente da nord-est. La presenza di una circolazione ciclonica sull’Italia centro-orientale può favorire nevicate sulle zone interne e appenniniche. Aggiornamenti dettagliati e affidabili sono disponibili da Meteo POP per monitorare l’evoluzione delle condizioni atmosferiche nella regione.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: La giornata di martedì 6 gennaio 2026 sarà caratterizzata in Toscana da condizioni tipicamente invernali, legate all'afflusso di aria fredda continentale da nord-est e alla presenza di una circolazione ciclonica sull'Italia centro-orientale. Il quadro meteo vedrà nubi diffuse, precipitazioni irregolari e la possibilità di nevicate fino a quote medio-basse nelle aree interne più esposte alle correnti orientali. Nelle prime ore del giorno il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto su gran parte della regione. Le precipitazioni interesseranno in modo più frequente e organizzato la Toscana centro-orientale, in particolare Appennino, Mugello, Casentino, Valtiberina e aree interne dell'aretino.

