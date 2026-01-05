Meteo Roma del 05-01-2026 ore 19 | 15

Il 5 gennaio 2026 a Roma, il tempo rimarrà stabile nel corso della giornata, con nuvolosità irregolare e poche variazioni tra mattina e sera. Le temperature minime e massime si manterranno generalmente stabili, con un calo più marcato al Nord. La giornata sarà caratterizzata da condizioni asciutte, con qualche fenomeno isolato sulla Romagna e quota neve in aumento sull’Appennino. Restate aggiornati con le previsioni ufficiali del Centro Meteo Italiano.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni velocità batte in pianura padana il terreno altrove locali fenomeni sulla Romagna con neve fin verso i 400 metri al pomeriggio non sono attese particolari variazioni tra la serata era notte nuvolosità momento ma tempo ancora asciutto Salvo di fenomeni sulla Romagna con neve a quote collinari al centro al mattino tempo instabile con piogge diffuse neve Appennino oltre 1600 1700 metri al pomeriggio poche variazioni Salvo della quota neve sull'Appennino umbro-marchigiano localmente fino in collina tra la serata era notte ancora tempo instabile con piogge sparse Quota neve dai 500 m tra Umbria e Marche fine 1600 m dell'Abruzzo Azzurra al mattino locali pioggia in Sardegna in campagna asciutta altrove con nuvolosità irregolare in transito al pomeriggio locali fenomeni anche sul Molise perlopiù invariato sulle altre regioni però la serata era no precipitazioni in graduale estensione sul resto del Sud temperature minime e massime stabile in generale di induzione su tutta Italia calo più intenso al nord ed è tutto buon proseguimento di Porta mi ricordo che le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo

Meteo Roma del 05-01-2026 ore 06:15 - meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velocità batte in pianura ... romadailynews.it

Allerta meteo gialla in otto regioni, correnti fredde e neve. Maltempo a Roma, salvate due ragazze - Diluvio sulla Capitale, numerosi interventi della Polizia locale. rainews.it

MENTANA (Roma) - Purtroppo il meteo non favorevole sta condizionando la nostra prima domenica del 2026. Nonostante questo, la gente ha espresso molto gradimento per il nostro evento che per la prima volta è ospitato a Mentana. Nel pomeriggio dovreb - facebook.com facebook

#Meteo: #Roma, tromba d'aria in zona #Frattocchie, vola tutto! Il #Video x.com

