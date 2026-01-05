Meteo | Previsioni per martedì 6 gennaio

Le previsioni meteo per martedì 6 gennaio indicano un aumento delle nuvole a Modena, con deboli nevicate nel pomeriggio. Nel corso della serata si attendono schiarite. La temperatura prevista è di circa 0°C. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle condizioni meteorologiche della giornata.

A Modena domani nubi in progressivo aumento con deboli nevicate al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 0.2cm di neve. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 279m. I venti saranno al mattino deboli e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

