Le previsioni meteo per martedì 6 gennaio indicano un aumento delle nuvole a Modena, con deboli nevicate nel pomeriggio. La sera dovrebbe portare schiarite, con temperature che si manterranno intorno a zero. Si consiglia di pianificare le attività tenendo presente le condizioni atmosferiche e di adottare le precauzioni necessarie in caso di neve.

A Modena domani nubi in progressivo aumento con deboli nevicate al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 0.2cm di neve. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 279m. I venti saranno al mattino deboli e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Meteo | Previsioni per martedì 6 gennaio

Leggi anche: Meteo | Previsioni per martedì 6 gennaio

Leggi anche: Meteo, le previsioni in Campania per martedì 6 gennaio 2026

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Meteo | Previsioni per martedì 6 gennaio; Meteo le previsioni in Campania per martedì 6 gennaio 2026; Meteo Capodanno le previsioni a Genova e in Liguria | martedì clima mite poi cambia tutto; Oroscopo Paolo Fox di oggi le previsioni del giorno dell’Epifania | martedì 6 gennaio 2026.

Previsioni meteo Roma e Lazio 6 gennaio: festa della Befana sotto la pioggia e temperature in calo - Pioggia intensa e temperature in calo fino a massime di 12 gradi sono le previsioni del meteo a Roma per domani, 6 gennaio, giorno della Befana ... fanpage.it