Meteo Latina l’Epifania porta freddo e pioggia

Il meteo a Latina per l’Epifania segnala un prolungato periodo di maltempo, con piogge frequenti e temperature in calo. Anche nei primi giorni del 2026, la provincia si trova a dover affrontare condizioni di freddo e precipitazioni, che caratterizzeranno l’inizio settimana. È importante monitorare gli aggiornamenti meteo per programmare eventuali attività all’aperto o spostamenti.

