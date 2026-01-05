Meteo Latina l’Epifania porta freddo e pioggia
Il meteo a Latina per l’Epifania segnala un prolungato periodo di maltempo, con piogge frequenti e temperature in calo. Anche nei primi giorni del 2026, la provincia si trova a dover affrontare condizioni di freddo e precipitazioni, che caratterizzeranno l’inizio settimana. È importante monitorare gli aggiornamenti meteo per programmare eventuali attività all’aperto o spostamenti.
Ancora maltempo in questi inizio 2026 anche nella provincia di Latina. Sono previste ancora precipitazioni in questi primi giorni della settimana e l’Epifania porta anche il freddo con le temperature che scenderanno nuovamente.A tratteggiare un quadro della situazione sono i meteorologi di 3bmeto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Epifania tra freddo e pioggia a Salerno: le previsioni meteo
Leggi anche: Meteo Epifania: vento, pioggia, freddo e neve su mezza Italia
Atalanta U23-Latina: diretta live e risultato in tempo reale https://www.calciomagazine.net/atalanta-u23-latina-diretta-risultato-4-gennaio-2026-237492.html_unique_id=6959b659c3898 - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.