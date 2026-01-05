Meteo Emilia-Romagna | focus neve il 6 gennaio 2026

L’aggiornamento meteo per l’Emilia-Romagna del 6 gennaio 2026 segnala un’intensa fase invernale con temperature molto basse. Sono previste nevicate su diverse zone della regione, comprese colline, Appennino e pianure. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti locali per eventuali aggiornamenti sulle condizioni e adottare le precauzioni necessarie per la viabilità e la sicurezza.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Emilia-Romagna, 5 gennaio 2026 – Una fase meteorologica invernale con temperature rigide interesserà l’Emilia-Romagna domani, con possibili nevicate su buona parte della regione, in particolare su colline, Appennino e aree di pianura nel corso della giornata. Le previsioni meteo per il 6 gennaio 2026 indicano cielo nuvoloso e precipitazioni sparse sui settori orientali e centrali della regione. Durante la mattinata le precipitazioni potrebbero assumere carattere nevoso fino in pianura, soprattutto tra la fascia costiera e l’entroterra emiliano. Nel pomeriggio è atteso un progressivo miglioramento dei fenomeni verso ovest, con residui fenomeni nevosi prevalentemente sui rilievi collinari e appenninici. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it © Retemeteoamatori.it - Meteo Emilia-Romagna: focus neve il 6 gennaio 2026 Leggi anche: Allerta meteo gialla in Emilia-Romagna: neve sulla Parma-Berceto Leggi anche: Neve e gelo in Emilia Romagna, allerta meteo per raffiche di vento La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Rientra l'allerta meteo in Emilia Romagna, le persone evacuate rientrano a casa; Il freddo artico porta le nevicate in Romagna. Le previsioni: Neve anche in pianura; Il commissario Curcio in Valsamoggia: focus sulla sicurezza del territorio e sul Rio Crespellano; Allerta Meteo, stasera inizia l’irruzione di gelo polare: San Silvestro di maltempo al Centro/Sud con neve a quote bassissima. Grande GELO a Capodanno!. Meteo Bologna, Emilia Romagna: oggi nubi sparse, Martedì 6 cielo coperto, Mercoledì 7 poco nuvoloso - Generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima 0°C, massima 3°C ... ilmeteo.it

Neve e vento di burrasca in Emilia Romagna, ecco l’allerta meteo di Capodanno - La Protezione civile regionale ha diramato il codice giallo sulle aree emiliane e romagnole per vento forte. msn.com

Allerta meteo arancione in Emilia Romagna per vento forte, raffiche fino a 88 km/h: le zone a rischio il 2 gennaio - Secondo il bollettino diramato da Protezione civile e Arpae, sono diverse le aree coinvolte. msn.com

Centro Meteo Emilia Romagna - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.