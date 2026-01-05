Meteo con l’Epifania arriva il gelo su tutta l’Italia con la neve che sarà protagonista in molte regioni

Con l’Epifania, l’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di gelo, con neve che interesserà molte regioni. Dopo settimane di freddo intenso in Nord America e Asia, l’inverno si fa più deciso anche nel nostro paese, portando temperature in calo e condizioni meteorologiche più rigide. È importante monitorare le previsioni per organizzare al meglio le attività quotidiane e garantire sicurezza nelle zone interessate dal maltempo.

Dopo settimane in cui il grande freddo ha colpito soprattutto Nord America e Asia orientale, l'inverno cambia passo anche in Europa e si prepara a mostrare il suo volto più rigido in Italia. Un'ondata di maltempo è infatti in arrivo proprio a ridosso dell'Epifania, con la neve pronta a tornare protagonista su diverse aree del Paese. Secondo Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, l'Italia sta entrando in una fase decisamente più dinamica e fredda. Le prime avvisaglie si sono già fatte sentire al Nord, dove l'ingresso di correnti settentrionali ha provocato un brusco calo delle temperature, scese sotto lo zero in molte zone di pianura.

