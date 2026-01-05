Meteo che tempo troverà la Befana nella notte tra il 5 ed il 6 gennaio 2026 e come prosegue?

Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio 2026, la Befana affronterà un’Europa attraversata da una nuova perturbazione invernale, che influenzerà il tempo su molte regioni italiane. Precipitazioni e temperature variabili caratterizzeranno la notte dell’Epifania, mentre le previsioni a lungo termine indicano un proseguimento instabile con possibili cambiamenti atmosferici nelle settimane successive. Per dettagli aggiornati, si consiglia di consultare le previsioni meteorologiche locali e nazionali.

Meteo: Italia nella morsa di un Ciclone Gelido, cosa ci aspetta per la Befana e nei Prossimi Giorni - Proprio in queste ore, infatti, un' area di bassa pressione interessa il medio e il basso Tirreno, continuamente alimentata da correnti molto fredde di origine polare. ilmeteo.it

Meteo, Epifania con pioggia e neve: dove colpirà la bufera della Befana. Ciclone artico porta il gelo sull'Italia - È stato già soprannominato "bufera della Befana" il ciclone di origine artica che dal 5 gennaio porta il maltempo su tutta l'Italia. msn.com

Che tempo farà per l'Epifania Le previsioni meteo per martedì 6 gennaio -> https://tinyurl.com/2zt26ju9 - facebook.com facebook

#Meteo #WeekEnd caratterizzato da condizioni di bel tempo al nord e moderato mal tempo al centro sud. Per le previsioni giornaliere realizzate dal Servizio Meteorologico dell' #AeronauticaMilitare visita il sito meteoam.it. @MinisteroDifesa @SM_Difesa x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.