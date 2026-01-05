Meteo 6 gennaio Epifania al gelo per gli italiani | atteso un brusco calo delle temperature al Nord e Centro

Il 6 gennaio si prevede un clima invernale caratterizzato da un generale calo delle temperature, con particolare intensità al Nord e al Centro Italia. Secondo le previsioni meteo, una massa di aria molto fredda interesserà la penisola, portando condizioni di gelo e temperature inferiori alla norma. Questa giornata di Epifania si presenterà quindi con un clima più rigido rispetto alla stagione, influenzando le attività e le condizioni meteorologiche su tutto il territorio nazionale.

Potrebbe essere un' Epifania gelata per gli italiani, almeno nel Nord e Centro del Paese: secondo le previsioni meteo, nella giornata di domani 6 gennaio ci sarà una graduale discesa di aria molto fredda, a tratti gelida, sulla penisola, che favorirà un clima decisamente invernale con temperature anche al di sotto della norma. La situazione sarà differente nelle regioni meridionali, che saranno invece alle prese con afflussi di aria mite da sud che manterranno valori sopra la media in molte zone. Si prefigura dunque un divario termico amplissimo tra nord e sud: alle basse quote, la differenza fra le località più fredde del Nord e quelle più calde del Sud si aggirerà intorno ai 20 gradi.

Meteo Napoli e Campania, Epifania con la pioggia: le previsioni di martedì 6 gennaio - Quella di martedì 6 gennaio sarà una epifania caratterizzata da precipitazioni intense o moderate che coinvolgeranno ... msn.com

Meteo Epifania, arriva la bufera della Befana: il ciclone artico porta pioggia, freddo e neve. Ecco dove e quando - È stato già soprannominato "bufera della Befana" il ciclone di origine artica che dal 5 gennaio porta il maltempo su tutta l'Italia. ilmessaggero.it

Le previsioni del tempo di oggi, lunedì 5 gennaio #meteo #Arpav Previsioni. Nella prima metà della giornata cielo poco nuvoloso con nuvolosità in aumento a partire dalle ore centrali fino a cielo nuvoloso. Precipitazioni. Assenti. Temperature. Prevalentement - facebook.com facebook

Lunedì 5 gennaio Allerta GIALLA meteo-idro in 8 regioni del centro-sud Consulta il bollettino nazionale di criticità e allerta bit.ly/AllertaMeteoId… x.com

