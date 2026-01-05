Messaggio al Venezuela e Groenlandia nel mirino la doppia minaccia di Trump

Negli ultimi tempi, gli Stati Uniti hanno rivolto attenzione sia al Venezuela, con un avvertimento alla presidente ad interim, sia alla Groenlandia, considerata strategicamente importante per la difesa nazionale. Questi sviluppi indicano un rafforzamento della presenza e delle posizioni statunitensi in aree ritenute di interesse geopolitico, evidenziando un’attenta politica estera rivolta a consolidare le proprie alleanze e a monitorare le situazioni di instabilità regionale.

(Adnkronos) – Prima l'avvertimento alla presidente ad interim del Venezuela dopo la cattura di Maduro e i raid sul Paese, poi le parole sulla Groenlandia, ritenuta necessaria per la difesa Usa tanto da averne "bisogno". E' una doppia minaccia quella lanciata da Donald Trump all'indomani dell'attacco su Caracas, operazione che ha destato più di qualche.

Dopo il Venezuela Trump torna sulla Groenlandia: “Ci serve assolutamente per motivi di sicurezza”. E minaccia la vice di Maduro - Donald Trump, nel corso di un’intervista telefonica con The Atlantic, torna a puntare i riflettori sull’isola autonoma appartenente al Regno di Dan ... ilfattoquotidiano.it

Dopo il Venezuela la Groenlandia? Tra meme, minacce e una partita geopolitica reale - Scherzo social o strategia politica: perché un post virale ha acceso un caso diplomatico, cosa cercano Washington e Copenaghen e perché a decidere non saranno né Trump né la Danimarca, ma i groenlande ... giornalelavoce.it

L’Angelus e il messaggio di Papa Leone sulla crisi venezuelana Link nei commenti - facebook.com facebook

L’Angelus e il messaggio di Papa Leone sulla crisi venezuelana x.com

