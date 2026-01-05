Messa dei popoli Il vescovo | Stranieri non chiudetevi tra voi

La Messa dei Popoli, celebrata nella diocesi di Forlì-Bertinoro, riunisce le comunità di diverse origini etniche. Durante la cerimonia, mons. Livio Corazza ha sottolineato l’importanza di aprirsi agli altri, invitando gli stranieri a non chiudersi tra loro. Un momento di confronto e integrazione che evidenzia il valore della convivenza e del dialogo interculturale.

"È bello per me essere qui oggi, è bella questa festa", ha detto mons. Livio Corazza celebrando la tradizionale messa dei popoli con le comunità cattoliche delle diverse etnie presenti nella diocesi di Forlì-Bertinoro. Questa festa, ha aggiunto il vescovo nell’omelia, "ci ricorda che noi siamo il sogno di Dio Padre e del Figlio suo, Gesù Cristo. Cosa sognava il Padre? Vedere i suoi figli raccolti e uniti, attorno alla stessa mensa. Figli che si accolgono e si amano nella loro diversità". La liturgia, svoltasi ieri nella chiesa di Santa Rita, al Ronco, dove è parroco don Giovanni Severi, è stata concelebrata dai cappellani e dai sacerdoti stranieri ed è stata animata dai canti delle diverse comunità che hanno partecipato con i loro costumi tipici: rumena e ucraina di rito greco cattolico, polacca, filippina, africana sia di lingua francese sia di lingua inglese, indiana del Kerala di rito siro-malabarese ed eritrea, oltre a quella italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

