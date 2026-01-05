Messa a Roma per vittime Cras-Montana

Venerdì 9 gennaio alle 20.00 si terrà a Roma una messa in memoria delle vittime di Crans-Montana. L’evento intende offrire un momento di solidarietà e riflessione, riunendo le istituzioni e la comunità per ricordare le persone coinvolte nella tragedia in Svizzera. Un’occasione di unità nazionale nel rispetto e nella vicinanza alle famiglie colpite.

20.00 Una messa per le vittime di Crans-Montana venerdì 9 gennaio. Un momento di "unità nazionale" per stringere le istituzioni intorno alle vittime della tragedia in Svizzera. La premier Giorgia Meloni ha invitato tutte le alte cariche dello Stato e a tutti i leader dell'opposizione all'iniziativa. L'appuntamento è nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, in via del Corso, venerdì alle 16:30. A celebrare la Messa sarà il cardinale Baldassarre Reina. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Tajani “Sei le vittime italiane a Cras Montana, torneranno con volo di stato” Leggi anche: Cras-Montana, l’arrivo a Linate delle salme delle vittime: la commozione delle famiglie in aeroporto Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Strage di Crans-Montana, l'ambasciatore: Le sei vittime identificate saranno portate in Italia - Identificati tutti gli italiani morti, sono sei. Oggi il rimpatrio delle salme; Crans-Montana, domani il rientro con volo di Stato di cinque delle sei salme dei giovani italiani; Svizzera: la cerimonia per le vittime di Cras-Montana - Diretta; Crans-Montana, identificati i sei ragazzi italiani morti, oggi il rimpatrio. Crans-Montana, una messa a Roma per le vittime: Meloni convoca in chiesa ministri, le alte Cariche e i leader dell'opposizione - Un momento di "unità nazionale" per stringere le istituzioni intorno alle vittime della tragedia in ... msn.com

Tajani “Sei le vittime italiane a Cras Montana, torneranno con volo di stato” - ROMA (ITALPRESS) – “Purtroppo le vittime italiane sono sei e tutte accertate”: lo ha afferma il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in collegamento telefonico con il TG2 parlando dei m ... reggiotv.it

Crans-Montana, grande commozione a messa per vittime: 6 i morti italiani - Montana per le vittime dell'incendio nel locale Le Constellation, ... msn.com

CENACOLO GAM NAZIONALE 2026. Sul canale YouTube. Santa Messa. Roma, 3 gennaio 2026. #GioventùArdenteMariana #CenacoloGamNazionale2026 #gioia - facebook.com facebook

#Roma, Torre dei Conti: in corso le complesse operazioni di messa in sicurezza a cura dei #vigilidelfuoco. Oggi sopralluogo del Prefetto Giannini con il Comandante VF De Acutis #2gennaio x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.