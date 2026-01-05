Mercato Sampdoria ufficiale l’arrivo di Begic! Il comunicato dei blucerchiati

Da calcionews24.com 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sampdoria ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Begic, esterno sloveno. L’operazione rientra nella strategia del club di rafforzare il reparto offensivo con un giovane talento. Di seguito, il comunicato ufficiale dei blucerchiati e tutti i dettagli relativi all’acquisizione.

e tutti i dettagli dell’operazione per l’esterno sloveno La Sampdoria rinforza il reparto offensivo con un innesto di prospettiva. Il club ligure ha comunicato ufficialmente l’acquisto di Tjas Begi?, talentuoso attaccante esterno sloveno classe 2003. Il giocatore arriva dal Parma con la formula del trasferimento . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

mercato sampdoria ufficiale l8217arrivo di begic il comunicato dei blucerchiati

© Calcionews24.com - Mercato Sampdoria, ufficiale l’arrivo di Begic! Il comunicato dei blucerchiati

Leggi anche: Mercato Sampdoria, nuova idea per rinforzare la difesa: il suo nome torna sul taccuino dei blucerchiati

Leggi anche: Spezia Sampdoria, misure speciali dell’Osservatorio Nazionale per i tifosi blucerchiati: il comunicato

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

mercato sampdoria ufficiale l8217arrivoSampdoria, ufficiale Begic. Martinelli, l'arrivo slitta a martedì sera - Ufficiale l'arrivo dello sloveno in prestito con diritto di riscatto. ilsecoloxix.it

mercato sampdoria ufficiale l8217arrivoSampdoria, mercato di gennaio: quattro acquisti ufficiali e visite mediche a Genova - Sampdoria protagonista sul mercato di gennaio: Esposito, Mitoglou, Begic e Brunori rinforzano la rosa. ligurianotizie.it

Sampdoria, ufficiale Brunori: altri quattro colpi in arrivo - Blucerchiati scatenati sul mercato, in arrivo anche Salvatore Esposito, Begic, Mitoglou e Martinelli. genovatoday.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.