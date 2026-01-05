Mercato Sampdoria ufficiale l’arrivo di Begic! Il comunicato dei blucerchiati
La Sampdoria ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Begic, esterno sloveno. L’operazione rientra nella strategia del club di rafforzare il reparto offensivo con un giovane talento. Di seguito, il comunicato ufficiale dei blucerchiati e tutti i dettagli relativi all’acquisizione.
e tutti i dettagli dell’operazione per l’esterno sloveno La Sampdoria rinforza il reparto offensivo con un innesto di prospettiva. Il club ligure ha comunicato ufficialmente l’acquisto di Tjas Begi?, talentuoso attaccante esterno sloveno classe 2003. Il giocatore arriva dal Parma con la formula del trasferimento . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Mercato Sampdoria, nuova idea per rinforzare la difesa: il suo nome torna sul taccuino dei blucerchiati
Leggi anche: Spezia Sampdoria, misure speciali dell’Osservatorio Nazionale per i tifosi blucerchiati: il comunicato
Sampdoria, ufficiale Begic. Martinelli, l'arrivo slitta a martedì sera - Ufficiale l'arrivo dello sloveno in prestito con diritto di riscatto. ilsecoloxix.it
Sampdoria, mercato di gennaio: quattro acquisti ufficiali e visite mediche a Genova - Sampdoria protagonista sul mercato di gennaio: Esposito, Mitoglou, Begic e Brunori rinforzano la rosa. ligurianotizie.it
Sampdoria, ufficiale Brunori: altri quattro colpi in arrivo - Blucerchiati scatenati sul mercato, in arrivo anche Salvatore Esposito, Begic, Mitoglou e Martinelli. genovatoday.it
Non è vero che il mercato invernale è difficile. La Sampdoria insegna. È difficile, semmai, fare mercato senza voler cacciare un euro. Ed è una difficoltà che Filmauro riscontra puntualmente solo a Bari. Così ci ritroviamo a rincorrere giocatori messi ai margini a - facebook.com facebook
#Calciomercato #Sampdoria Che giornata domani! I dettagli x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.