Mercato Napoli annuncio netto e cessione bloccata | Conte non lo lascerà andare

Il mercato del Napoli rimane stabile, con la cessione di un giocatore ancora bloccata e senza annunci ufficiali. Antonio Conte, allenatore della squadra, ha confermato la volontà di trattenere i propri calciatori, consolidando la rosa per le prossime sfide. La vittoria recente e i tre punti conquistati rafforzano la posizione del Napoli in classifica, mantenendo alta la concentrazione per il proseguimento della stagione.

Una vittoria importante e tre punti che permettono al Napoli di proseguire la propria corsa alla vetta della classica. Anche l'Inter ha chiuso con una vittoria, riuscendo a battere il Bologna e legittimare il primo posto in classifica. Poco male per la squadra di Antonio Conte che guarda a sé stessa e dovrà continuare il proprio cammino al netto di quello che faranno le avversarie. Lazio-Napoli, futuro di Mazzocchi ancora in bilico?. Uno dei protagonisti (se non propriamente in positivo) del match tra Lazio e Napoli è stato Pasquale Mazzocchi, espulso nella seconda parte del match dopo essere arrivato alle mani con Marusic.

“La limitazione è un grandissimo paradosso. Lang e Lucca via? Non lo escludo”: Manna polemico sul mercato del Napoli - “La limitazione sul mercato per me è un grandissimo paradosso, penso che siamo una delle società più sane con liquidità e patrimonio netto positivo”. ilfattoquotidiano.it

Conte dopo Lazio-Napoli: "Mercato Non ne parlo, l'anno scorso ha portato sfiga con Kvaratskhelia..." - facebook.com facebook

#Napoli, #Conte: "Stiamo facendo cose importanti. Mercato, lasciamo stare. So che la richiesta nei miei confronti è altissima" x.com

