Mercato Inter Cancelo sfumato non blocca la possibile cessione di Frattesi Il punto

Il mercato dell'Inter si muove con diverse trattative in corso. Dopo la possibile cessione di Cancelo al Barcellona, resta aperta la possibilità di cedere anche Frattesi. La società valuta le opportunità di mercato in modo strategico, mantenendo aperte varie soluzioni per rafforzare la rosa. In questo contesto, le decisioni definitive dipenderanno dalle opportunità e dalle esigenze tecniche della squadra.

Inter News 24 Mercato Inter, Cancelo verso il Barcellona ma Frattesi può essere ceduto lo stesso. Le ultimissime sui nerazzurri. Le dinamiche del calciomercato internazionale stanno delineando uno scenario sempre più chiaro per quanto riguarda le corsie esterne dei nerazzurri. Nelle ultime ore, un importante aggiornamento è arrivato direttamente dagli studi di Sky Sport, dove l’esperto giornalista Luca Marchetti ha fatto il punto sulla situazione legata a Joao Cancelo, terzino portoghese dalla tecnica sopraffina e dalla visione di gioco paragonabile a un trequartista. L’offerta del Barcellona e il destino segnato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Cancelo sfumato non blocca la possibile cessione di Frattesi. Il punto Leggi anche: Mercato Inter, per Cancelo il nodo è l’ingaggio: muro su Frattesi! Il punto da Sky Sport Leggi anche: Calciomercato Inter, possibile cessione della maggioranza dell’Al-Hilal: cosa cambia per Cancelo e Inzaghi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Calciomercato live: Raspadori conteso tra Roma e Lazio, Inter-Cancelo ore calde, Galatasaray su Frattesi; Calciomercato Inter News/ Chiuso l’arrivo di Cancelo, Carboni vola da Milito (2 gennaio 2026); Cancelo alla Juve si allontana il ritorno a Torino! Quale dovrebbe essere la prossima squadra del portoghese Sta succedendo in queste ore. Cancelo, niente Inter: il portoghese è vicino al ritorno al Barcellona - Sfuma il ritorno di Joao Cancelo all'Inter: i nerazzurri avevano provato a prelevare il portoghese dall'Al- tuttonapoli.net

Inter, svolta Cancelo: Romano svela la decisione definitiva del portoghese - Arrivano importantissime novità sul futuro di Joao Cancelo, Fabrizio Romano ha svelato la decisione finale del portoghese accostato all'Inter ... spaziointer.it

Inter, si avvicina sempre di più Joao Cancelo: La posizione del Barcellona e il possibile scambio - La società nerazzurra è attiva nel mercato in entrata di gennaio, e uno dei primi colpi della riparazione potrebbe essere una vecchia conoscenza del nostro ... gonfialarete.com

È online una nuova puntata di Inter Zone! L'analisi di Inter-Bologna 3-1, le ultimissime su Joao Cancelo, Frattesi, il mercato e non solo Con @polimanti_lore, @fllauu e @RaffaeleAmato14 VIDEO QUI: x.com

Siparietto sul mercato in casa Inter, lo studio della Nuova DS si accende - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.