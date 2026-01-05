Mercato Inter Cancelo sfumato non blocca la possibile cessione di Frattesi Il punto

Il mercato dell'Inter si muove con diverse trattative in corso. Dopo la possibile cessione di Cancelo al Barcellona, resta aperta la possibilità di cedere anche Frattesi. La società valuta le opportunità di mercato in modo strategico, mantenendo aperte varie soluzioni per rafforzare la rosa. In questo contesto, le decisioni definitive dipenderanno dalle opportunità e dalle esigenze tecniche della squadra.

Inter News 24 Mercato Inter, Cancelo verso il Barcellona ma Frattesi può essere ceduto lo stesso. Le ultimissime sui nerazzurri. Le dinamiche del  calciomercato internazionale  stanno delineando uno scenario sempre più chiaro per quanto riguarda le corsie esterne dei  nerazzurri. Nelle ultime ore, un importante aggiornamento è arrivato direttamente dagli studi di  Sky Sport, dove l’esperto giornalista  Luca Marchetti  ha fatto il punto sulla situazione legata a  Joao Cancelo,  terzino portoghese dalla tecnica sopraffina e dalla visione di gioco paragonabile a un trequartista. L’offerta del Barcellona e il destino segnato. 🔗 Leggi su Internews24.com

