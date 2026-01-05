Meloni sente Machado | ‘senza Maduro nuova pagina per la democrazia’
Giorgia Meloni ha avuto un colloquio telefonico con Maria Corina Machado, discutendo delle possibili prospettive di una transizione pacifica e democratica in Venezuela. L'incontro si inserisce nel quadro delle relazioni internazionali e degli sforzi per promuovere la stabilità nel paese sudamericano. La conversazione ha evidenziato l'importanza di un percorso democratico condiviso e pacifico per il futuro del Venezuela.
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con Maria Corina Machado sulle prospettive di una transizione pacifica e democratica in Venezuela. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. Nel corso della telefonata “è stato condiviso come l’uscita di scena di Maduro apra una nuova pagina di speranza per. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
