Meloni sente Machado | ‘senza Maduro nuova pagina per la democrazia’

Giorgia Meloni ha avuto un colloquio telefonico con Maria Corina Machado, discutendo delle possibili prospettive di una transizione pacifica e democratica in Venezuela. L'incontro si inserisce nel quadro delle relazioni internazionali e degli sforzi per promuovere la stabilità nel paese sudamericano. La conversazione ha evidenziato l'importanza di un percorso democratico condiviso e pacifico per il futuro del Venezuela.

