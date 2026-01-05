Melendugno sfiora il colpaccio contro la prima della classe

Nel torneo di Serie A2 Tigotà 2026, Melendugno si distingue per una prestazione di rilievo contro la capolista. Al Pala CBL, la Narconon Volley Melendugno ha dimostrato il suo valore, uscendo dal campo con una prova solida e meritata. Una sfida intensa che conferma il buon stato di forma della squadra e il suo ruolo di protagonista nel campionato.

MELENDUGNO - Il 2026 della Serie A2 Tigotà si apre con uno spettacolo vietato ai deboli di cuore. Al Pala CBL è andato in scena il match-clou tra le prime due della classe: la Narconon Volley Melendugno ha confermato di meritare ogni centimetro della sua posizione, uscendo dal campo a testa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Melendugno sfiora il colpaccio contro la prima della classe Leggi anche: La YOLO+ sfiora il colpaccio contro Potenza: prestazione da applausi per le cinghialesse Leggi anche: Il Pisa sfiora il colpaccio a San Siro contro il Milan di Allegri La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Melendugno sfiora il colpaccio contro la prima della classe. Melendugno sfiora il colpaccio contro la prima della classe - Il 2026 della Serie A2 Tigotà si apre con uno spettacolo vietato ai deboli di cuore. corrieresalentino.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.