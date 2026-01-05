Nel 2025, Meghan Markle ha ricevuto numerose critiche, culminate nella definizione di “celebrità più deludente dell’anno”. La sua carriera ha mostrato segni di difficoltà e disillusione, suscitando attenzione e discussioni pubbliche. Questo risultato segna un momento di riflessione sul percorso di una figura nota a livello internazionale, portando a una valutazione obiettiva del suo operato e delle aspettative riposte in lei.

Per Meghan Markle il 2026 inizia con una delusione cocente. Infatti, è stata definita come “la celebrità più deludente del 2025 ” la cui carriera sconclusionata si è sgonfiata nell’ultimo anno. Meghan Markle sconvolta dalla critica negativa. Pare che Meghan Markle non si aspettasse una critica così negativa riguardo alla sua carriera. Soprattutto non immaginava di ricevere un tale attacco da un giornale di Toronto, la città canadese dove ha vissuto per 7 anni durante le riprese del suo lavoro di maggior successo, Suits. Ed sempre lì che è iniziata la sua relazione con Harry. Il Principe si sarebbe recato di nascosto nella metropoli canadese dopo essersi innamorato di lei. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Meghan Markle “sconvolta”: è stata definita la celebrità più deludente del 2025

Leggi anche: Meghan Markle «risponde» alle critiche e, dopo anni di silenzio, contatta il padre a cui è stata amputata la gamba

Leggi anche: Meghan Markle si è autoinvitata alla sfilata di Balenciaga, Pierpaolo Piccioli: “È stata una sorpresa”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Kate Middleton e Meghan Markle, la verità sull’inizio della faida: «Piangevano sconvolte» - Intanto, a riaccendere le tensioni è il fratellastro della duchessa: «Meghan è così invidiosa di Catherine» ... panorama.it

“Il principe Harry è ferito e sconvolto”: i retroscena sul video girato da Meghan Markle vicino al tunnel dell’Alma dove è morta Lady Diana a Parigi - Da quando la moglie del principe Harry è stata nella capitale francese per partecipare alla sfilata di Balenciaga, le sue apparizioni ... ilfattoquotidiano.it

Harry e Meghan nel mirino dei Griffin: matrimonio paragonato a Hitler e alle Crociate . «Lei è sconvolta» - Già nel 2023, i Sussex erano stati descritti come fannulloni truffaldini stipendiati da Netflix “per chissà quale motivo”. ilmattino.it

Prima di diventare Duchessa, Meghan Markle lottava con abitudini comuni a tutti noi. Ecco cosa scriveva sul suo blog The Tig prima della vita a corte - facebook.com facebook