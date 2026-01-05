Me ne vado Samira Lui a Sanremo 2026? Il siparietto con Gerry Scotti che svela tutto sul suo futuro

Durante il Festival di Sanremo 2026, Samira Lui ha commentato il suo futuro artistico, interrompendo le voci di un possibile addio. In un breve scambio con Gerry Scotti, ha chiarito i propri progetti, mettendo fine alle speculazioni. Questa dichiarazione contribuisce a definire con chiarezza il panorama del prossimo evento musicale, offrendo ai fan e agli addetti ai lavori informazioni attendibili e ufficiali.

Il panorama televisivo italiano del 2026 si apre con una smentita che mette fine a settimane di speculazioni mediatiche riguardanti il cast del prossimo Festival di Sanremo. Samira Lui, figura centrale dell'attuale stagione di Canale 5, ha scelto le telecamere de La Ruota della Fortuna per chiarire la sua posizione in merito a una possibile partecipazione alla kermesse guidata da Carlo Conti. Nonostante il suo nome fosse balzato prepotentemente in cima alla lista delle favorite per il ruolo di co-conduttrice sul palco dell' Ariston, la showgirl ha preferito spegnere gli entusiasmi con un siparietto ironico insieme al suo attuale compagno di viaggio professionale, Gerry Scotti.

