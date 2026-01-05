Mcl al Duomo di Napoli l’Epifania della solidarietà | doni ai bambini meno fortunati

L’Epifania al Duomo di Napoli si trasforma in un momento di solidarietà, con doni destinati ai bambini meno fortunati. Un gesto che rappresenta un segno di vicinanza e attenzione alle famiglie italiane e immigrate, promuovendo i valori di condivisione e solidarietà. Un’iniziativa che invita alla riflessione e al sostegno reciproco, rafforzando il senso di comunità in questa ricorrenza.

"Questi doni sono un segno tangibile di vicinanza ai bambini italiani e ai figli di immigrati nel giorno dell'Epifania, ma vogliono anche rafforzare i valori della solidarietà e della condivisione. I bambini rappresentano il futuro della società e bisogna tutelarli". Lo dice in una nota Michele Cutolo, presidente metropolitano di Napoli e vicepresidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori, confermando ormai la tradizionale consegna, a decine di bambini bisognosi, dei giocattoli della Befana, prima della celebrazione religiosa al Duomo di Napoli. "Il movimento – continua Cutolo – si conferma attento alle esigenze delle famiglie indigenti sia italiane sia di immigrati che vivono in città.

