McKennie decisivo | Spalletti chiede il rinnovo

Weston McKennie si conferma un elemento fondamentale per la Juventus anche sotto la guida di Luciano Spalletti. La sua versatilità e il rendimento costante lo rendono un punto di riferimento nel centrocampo bianconero. La società valuta il rinnovo del contratto per consolidare il ruolo del giocatore nel progetto a lungo termine. La continuità di McKennie rappresenta un elemento importante per la stabilità della squadra in questa fase della stagione.

Alla Continassa non è cambiata una certezza: Weston McKennie resta centrale nel progetto. Anche con Luciano Spalletti, il centrocampista bianconero è diventato un punto fermo per rendimento, duttilità e impatto offensivo. I numeri parlano chiaro. McKennie ha già inciso più degli attaccanti: quattro gol e due assist in stagione, secondo contributo offensivo solo dietro a Kenan Y?ld?z. Una produzione che ha convinto lo staff tecnico a puntare su di lui senza esitazioni, utilizzandolo in più ruoli e situazioni. Da qui la mossa sul tavolo: Spalletti sta spingendo per il rinnovo. Il contratto è in scadenza a giugno, ma il giocatore ha già manifestato la volontà di restare a Torino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

