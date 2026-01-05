Maxi rissa nella notte in corso Canalgrande | la segnalazione di FdI accende il caso sicurezza

Nella notte tra sabato e domenica, una rissa di grandi proporzioni si è verificata in corso Canalgrande. La segnalazione di Fratelli d’Italia ha riacceso il dibattito sulla sicurezza urbana, portando l’attenzione sulle condizioni di ordine pubblico in città. L’evento evidenzia la necessità di affrontare questioni di sicurezza e di garantire un ambiente più sicuro per i cittadini.

Una maxi rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica in corso Canalgrande riporta al centro del dibattito politico il tema della sicurezza in città.La segnalazione sull’episodio arriva da Luca Negrini, capogruppo di FdI, che è intervenuto pubblicamente sull’accaduto chiedendo interventi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Maxi rissa nella notte in corso Canalgrande: la segnalazione di FdI accende il caso sicurezza Leggi anche: "Giallo" in corso Italia: maxi rissa nella notte, ma scappano tutti prima dei soccorsi Leggi anche: Firenze, maxi rissa in piazza Duomo nella notte di Capodanno Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Maxi rissa durante la notte di Capodanno in piazza Duomo \ VIDEO; Maxi rissa in piazza Duomo a Firenze, le reazioni della politica. Il Comune: “Indagini in corso, stop propaganda; Aggressione choc a Roma: ferito in strada da tre uomini con mannaia e mazza da golf, è grave; Maxi rissa in piazza Duomo, volano tavoli e sedie. Maxi rissa la notte di Capodanno a Licata: al via le indagini dei Carabinieri - I Carabinieri della Compagnia di Licata sono al lavoro per ricostruire la dinamica di una violenta rissa, che avrebbe coinvolto una decina di persone, durante la notte di Capodanno. grandangoloagrigento.it

Maxi rissa in piazza Duomo, volano tavoli e sedie - L'episodio, avvenuto nella centralissima piazza di Firenze, risalirebbe alla notte di Capodanno ... toscanamedianews.it

Maxi rissa a Firenze, i titolari della pizzeria: “Se le cose non cambieranno, l’anno prossimo chiuderemo a Capodanno” - Per puro caso non ha preso uno dei dipendenti che lavoravano al ... msn.com

#SantaMariaCapuaVetere- Notte di violenza in carcere: agenti presi a pugni dopo la rissa tra detenuti in cella #Cronaca #Carcere #Lotta #Agenti #Pugni #Detenuti #Rissa #NanoTV - facebook.com facebook

Firenze, maxi rissa in piazza Duomo nella notte di Capodanno… @sarafunaro #affittibrevi x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.