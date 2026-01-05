Mattonaia recupero in tre step | Bene da restituire alla città riaprendo la piazza interna

Il recupero del complesso di San Michele in Borgo a Mattonaia rappresenta un’opportunità di valorizzazione urbana. Attraverso un progetto articolato in tre fasi, si intende restituire alla città la piazza interna, trasformando il retro del complesso in un patrimonio accessibile e sostenibile. Questa strategia mira a coniugare tutela storica e nuove funzioni, contribuendo al miglioramento della qualità urbana e alla riqualificazione del contesto locale.

"Il retro del complesso di San Michele in Borgo è un patrimonio da recuperare. Serve una strategia in tre step per restituire il complesso alla città". A dirlo è il consigliere comunale del Pd di Pisa, Marco Biondi, che torna sulla vicenda della "Mattonaia", ovvero il complesso di San Michele in Borgo, da anni in stato di abbandono. Una situazione che, secondo il consigliere dem, è il risultato di "scelte negli anni non sempre corrette, tentativi di vendita falliti e una gestione frammentaria, fatta più di interventi temporanei che di una visione complessiva". Sulla Mattonaia è intervenuta ieri la forza di sinistra radicale Una città in comune, che ha denunciato le condizioni igienico-sanitarie dell'edificio, tali da portare il Comune di Pisa a stanziare 100 mila euro per un intervento di disinfestazione a causa dell'accumulo di escrementi di piccioni.

