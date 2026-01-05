Matteo Colombaretti lascia l’Università per inseguire il sogno di diventare allenatore di calcio E lo chiama la Reggiana

Matteo Colombaretti, dopo aver studiato ingegneria civile, ha deciso di lasciare l’università per seguire la sua passione per il calcio. La sua scelta lo ha portato a intraprendere il percorso di allenatore, con l’obiettivo di lavorare a livello professionistico. La Reggiana ha riconosciuto il suo impegno, offrendogli l’opportunità di crescere nel ruolo. Questa transizione testimonia la determinazione di chi segue i propri sogni, senza rinunciare alle proprie ambizioni.

Bologna, 5 gennaio 2026 – Da ingegnere civile che progetta grattacieli, dighe, autostrade e ponti a sognare di fare l'allenatore professionista di calcio, il passaggio può essere molto breve. Lo dimostra la storia di Matteo Colombaretti, 27 anni di Bologna, che a un pugno di esami dalla laurea ha abbandonato gli studi – provocando un improvviso terremoto per i suoi genitori – per inseguire la partita del cuore: farsi chiamare da tutti "mister". Una vita nel pallone, la sua, sempre al seguito del padre, planato in orbita Bologna ai tempi del mito in erba Roberto Mancini. Matteo, centrocampista della Pianorese, diventa allenatore dilettantistico ad appena 18 anni ascoltando il consiglio dei maestri Lorenzo Sirri e Germano Mazzanti, colui che scoprì Giacomo Cipriani ("Matteo, lascia perdere la divisa da giocatore, tu sei un tecnico, e farai strada").

