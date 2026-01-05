Matteo Avanzini punta sempre più in alto | Voglio vincere le Olimpiadi e lasciare un segno

Matteo Avanzini, giovane karateka di 21 anni nato a Monza e cresciuto a Muggiò, ha conquistato il titolo mondiale nella categoria +84 kg ai campionati di fine novembre 2025 al Cairo. Con obiettivi ambiziosi, mira a partecipare e vincere alle Olimpiadi, desideroso di lasciare un segno nel mondo dello sport. La sua carriera si distingue per determinazione e impegno verso traguardi di livello internazionale.

"Voglio andare alle Olimpiadi. E vincerle". Sempre più in alto. È dove vuole arrivare Matteo Avanzini, il 21enne karateka nato a Monza ma cresciuto a Muggiò che si laureato campione del mondo per la categoria +84 chilogrammi a fine novembre 2025 ai campionati disputatisi al Cairo in Egitto.

Avanzini il karate kid azzurro, 'datemi i Giochi per un altro oro' - Non solo pallavolo, sci, nuoto, atletica: tra i trionfi dell'anno azzurro che si e' chiuso con vista sul futuro c'e' anche il karate di Matteo Avanzini, 'peso massimo' che in forza della sua eta' sper ... ansa.it

Matteo Avanzini a Sky: "Vogliamo riportare il karate all'Olimpiade 2032" - Lo scorso 30 novembre Matteo Avanzini è diventato campione del mondo di karate nei pesi massimi (kumite +84 kg) nel Mondiale disputato al Cairo. sport.sky.it

Un giorno con il Campione del Mondo Matteo Avanzini. Questo il racconto di PrimoDan, il Video Blog che esplora le arti marziali. Buona visione https://youtu.be/3OUdVWG5iywsi=VkiqtpX3-4oZsArQ - facebook.com facebook

