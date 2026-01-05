Matteo Arnaldi si ferma | forfait a Brisbane per infortunio Australian Open a rischio?

Matteo Arnaldi ha dovuto rinunciare al torneo di Brisbane a causa di un infortunio, compromettendo la sua partecipazione all’Australian Open. Il tennista ligure, che avrebbe dovuto affrontare il tedesco Daniel Altmaier nel primo turno, si trova ora a dover valutare le sue condizioni prima di riprendere il percorso stagionale. La sua assenza rappresenta un’incertezza per il suo debutto nel primo grande torneo del 2026.

Non inizia sotto una buona stella il 2026 di Matteo Arnaldi. Il tennista ligure è stato costretto a rinunciare al torneo di Brisbane poche ore prima di scendere in campo nel primo turno dell'ATP 250 australiano contro il tedesco Daniel Altmaier. Una vicenda singolare quella che si è sviluppata nel torneo aussie. Arnaldi, infatti, era stato costretto al walkover nella notte italiana di domenica 4 gennaio nell'ultimo turno di qualificazioni contro il padrone di casa Rinky Hijikata, a causa di un problema alla caviglia sinistra. Nonostante ciò, l'azzurro era riuscito a entrare nel tabellone principale, ripescato come lucky loser dopo il forfait del brasiliano João Fonseca.

