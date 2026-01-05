Il discorso di fine anno del Presidente Mattarella ha ricordato gli ottant’anni della Repubblica, evidenziando temi di unità e riflessione. Pur cercando un tono inclusivo, si apre anche il dibattito sulle possibili conseguenze di un approccio troppo ecumenico, che potrebbe rischiare di accentuare divisioni nel contesto sociale e politico. Un intervento che invita a un’analisi attenta delle parole e delle scelte future.

Il discorso di fine anno del Presidente Mattarella ha rievocato gli eventi che hanno segnato gli ottant’anni della Repubblica. I prossimi, per me, saranno 75 e i ricordi di quegli 80 anni iniziano 66 anni fa, nel 1960, quando, in una famiglia di portuali genovesi, sentivo parlare della rivolta popolare che avrebbe portato alla caduta del governo Tambroni. Si parlava di un “brichettu” (che in genovese vuol dire fiammifero) che, poi, sarebbe diventato Presidente della Repubblica. Era Sandro Pertini, e mio nonno Nando mi portò a sentirlo, in Piazza della Vittoria. Mattarella ha menzionato diversi eventi e, arrivato a Falcone e Borsellino, ha interrotto il racconto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mattarella nel discorso di fine anno ha cercato di essere ecumenico. Ma così si rischiano divisioni

Leggi anche: Mattarella nel discorso di fine anno punta sulla pace : "Si chiude anno non facile, speriamo tempo migliore"

Leggi anche: Mattarella durissimo nel discorso di fine anno: “È ripugnante”, con chi si scaglia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; Mattarella, il discorso di fine anno: “La Repubblica siamo noi”. VIDEO; “Disarmare le parole”: nel discorso di fine anno Mattarella cita Leone XIV e Papa Francesco; Mattarella, gli 80 anni della Repubblica e il messaggio ai giovani: Scegliete il futuro.

Mattarella nel discorso di fine anno ha cercato di essere ecumenico. Ma così si rischiano divisioni - Un'analisi critica del messaggio presidenziale che non menziona eventi cruciali come Mani Pulite e altre verità giudiziarie ... ilfattoquotidiano.it