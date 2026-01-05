MasterChef l' eliminato Eros Monforte | Non meritavo di uscire io ma Iolanda giudici prevenuti però li rispetto Ero convinto di arrivare in finale ci sono rimasto male

Eros Monforte, terzo eliminato nell’attuale edizione di MasterChef, ha espresso rammarico per l’uscita, ritenendo di non meritare di lasciare il programma. Critica la decisione dei giudici, che percepisce come influenzata da pregiudizi, pur rispettandoli. Monforte, siciliano, si era detto convinto di poter arrivare in finale, ma un errore sull’insalata liquida di Cannavacciuolo ha determinato il suo percorso nel contest.

“La mia eliminazione da MasterChef Italia? È stata ingiusta, ho provato rabbia. Doveva uscire Iolanda, prova sbagliata in partenza”: Eros Monforte si sfoga - Il terzo eliminato di MasterChef non ci sta: "Doveva uscire Iolanda". ilfattoquotidiano.it

A “MasterChef 15” cucina di coppia, due eliminati e prime polemiche: le pagelle della terza puntata - N ella terza puntata di MasterChef 15 i concorrenti si sono trovati alle prese con un antipasto speciale e una polenta gourmet. iodonna.it

Il terzo eliminato di MasterChef non ci sta: "Doveva uscire Iolanda". E svela i suoi progetti futuri come chef privato - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.