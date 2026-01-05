MasterChef l' eliminato Eros Monforte | Non meritavo di uscire io ma Iolanda giudici prevenuti però li rispetto Ero convinto di arrivare in finale ci sono rimasto male

Eros Monforte, terzo eliminato nell’attuale edizione di MasterChef, ha espresso rammarico per l’uscita, ritenendo di non meritare di lasciare il programma. Critica la decisione dei giudici, che percepisce come influenzata da pregiudizi, pur rispettandoli. Monforte, siciliano, si era detto convinto di poter arrivare in finale, ma un errore sull’insalata liquida di Cannavacciuolo ha determinato il suo percorso nel contest.

