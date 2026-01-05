MasterChef 15 | il genovese Alessandro trionfa alla Mystery Box e conquista la golden pin
Nel primo episodio di MasterChef 15, trasmesso su Sky e Now, Alessandro Segantini, dentista di 44 anni di Genova, si è distinto nella prova della Green Mystery Box. Con un piatto valutato come uno dei migliori, ha conquistato la golden pin, segnando un inizio promettente nel suo percorso nel talent culinario.
Inizia bene il percorso del genovese Alessandro Segantini a MasterChef: nella puntata andata in onda su Sky e Now giovedì 1 gennaio, il dentista di 44 anni si è distinto per uno dei piatti migliori nella prova della Green Mystery Box.Quella della Mystery Box è la prova iniziale che apre ogni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
«Dopo aver aperto uno studio a 25 anni e lavorato come assistente universitario, ho conosciuto mia moglie Eleonora. » Così si presenta Alessandro Segantini, odontoiatra genovese che si è ritagliato un posto nella nuova stagione di MasterChef 2026. Questa - facebook.com facebook
