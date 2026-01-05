Massimo Mauro e la Fondazione creata con Gianluca Vialli, la Fondazione Vialli e Mauro per La Ricerca e Lo Sport Onlus, continuano il loro impegno nel promuovere la solidarietà. Come avvenuto due anni fa a Genova, organizzano l’evento “My Name is Luca”, un’occasione per sostenere la ricerca e sensibilizzare sull’importanza dello sport. Mauro dialoga quotidianamente con Vialli, affrontando il dolore e mantenendo viva la memoria del loro legame e delle cause che sosteng

La Fondazione Vialli e Mauro per La Ricerca e Lo Sport Onlus, come due anni fa a Genova organizza My name is Luca. Ballata con Vialli, evento patrocinato dal Comune di Torino e dalla Regione Piemonte, che si terrà il 19 gennaio. Vialli è morto il 5 gennaio di tre anni fa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Massimo Mauro e la Fondazione creata con Gianluca Vialli: «Io mi confronto con Luca tutti i giorni. Non posso mettere rimedio a quello che è successo, ma questa è la mia maniera di gestire il dolore»

Leggi anche: Massimo Mauro e la Fondazione creata con Gianluca Vialli: «La sensazione bellissima, pur nel dolore del non avere più lui accanto, è che mi confronto quotidianamente con quello che mi avrebbe detto e che avrebbe fatto, perché l'abbiamo fatto insieme per vent'anni»

