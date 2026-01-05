mark sherman un talentuoso musicista dalle molteplici sfaccettature

Mark Sherman è un musicista italiano con una vasta esperienza che spazia dal jazz al classico. Pianista, vibrafonista, produttore, percussionista e compositore, si distingue per la versatilità e la capacità di creare progetti musicali articolati. La sua carriera si caratterizza per un approccio eclettico e una costante ricerca di nuove espressioni artistiche, rendendolo una figura di rilievo nel panorama musicale italiano.

MILANO – Mark Sherman è un talentuoso musicista dalle molteplici sfaccettature: pianista, vibrafonista jazz, produttore, percussionista classico, autore e arrangiatore. Il suo eclettico background musicale spazia dal jazz alla musica classica e al rhythm and blues. È stato insignito più volte del prestigioso riconoscimento di artista dell’anno da DownBeat e ha collaborato con nomi di spicco come Wynton Marsalis, Joe Lovano, Michael Brecker e Marcus Miller. Il Mark Sherman Quartet sviluppa la propria musica con un approccio rispettoso delle radici del jazz e capace di scavare in profondità nelle trame tessute dai brani originali e nella immensa letteratura degli standard. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

