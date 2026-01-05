Marina di Pisa domani il tuffo di Befana | tutto pronto per la 18esima edizione in piazza Sardegna

Marina di Pisa si appresta a ospitare la 18ª edizione del Tuffo di Befana, in programma domani, 6 gennaio, in piazza Sardegna. L’evento rappresenta una tradizione consolidata del territorio, attirando appassionati e visitatori. Tutti gli preparativi sono stati completati per garantire una giornata all’insegna della convivialità e del rispetto delle norme in vigore.

MARINA DI PISA – Il litorale pisano si prepara a rinnovare la tradizione. Domani, martedì 6 gennaio, torna l'appuntamento con il "Tuffo di Befana". La manifestazione taglia il traguardo della 18esima edizione. Non è solo una prova di coraggio contro il freddo, ma un gesto di unione organizzato dall' Avis Comunale di Pisa. Il quartier generale è fissato in piazza Sardegna. Si comincia alle ore 11.00 con le iscrizioni dei partecipanti. Alle 11.45 spazio alla festa: arriva la Befana dell'Avis per distribuire dolci e calze ai bambini. Alle 12.00 il momento clou: il primo bagno collettivo del 2026. L'evento è nato nel 2009 grazie al legame con gli Amici del Mare di Livorno.

