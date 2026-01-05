Marco Osnato | Così premiamo la produttività

Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Finanze, spiega come la manovra finanziaria, pur essendo prudente, mira a rafforzare il potere d’acquisto delle famiglie. Una misura pensata per sostenere la produttività nazionale e garantire stabilità economica, mantenendo l’equilibrio tra esigenze di bilancio e benefici per i cittadini.

Il deputato di Fdi, presidente della commissione Finanze: «Manovra prudente, ma restituisce potere d’acquisto. Con l’operazione Mps-Mediobanca, Generali sarà ancor più focalizzata sulla tutela dei risparmi degli italiani». Trump con un blitz ha catturato Maduro. In Venezuela festeggiano. La sinistra in cortocircuito insorge. Ma anche a destra si intravede una certa freddezza. Giorgia Meloni, pur approvando l’operazione, «reputa che l’azione militare esterna non sia la strada da perseguire». L’impressione è che anche a destra siete rimasti tutti un po’ spiazzati. «Non so se il termine “spiazzati” sia quello giusto, perché si sapeva che l’amministrazione americana avesse un dossier aperto verso Maduro e le politiche del Venezuela. 🔗 Leggi su Laverita.info

