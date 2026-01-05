Marche terremoto in provincia di Macerata | scossa di magnitudo 3.8

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata questa mattina in provincia di Macerata, con epicentro all’alba. Durante la notte si sono verificate altre scosse di minore intensità. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie. Per notizie tempestive e approfondimenti, è consigliabile consultare fonti affidabili e aggiornate.

Scossa principale registrata all'alba. Nella notte, una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata rilevata alle ore 3:31 nelle Marche. Il sisma ha avuto epicentro a circa due chilometri da Sant'Angelo in Pontano, in provincia di Macerata, e si è verificato a una profondità di 23,6 chilometri. Altri movimenti sismici nella stessa area. Nella medesima zona sono state registrate ulteriori scosse di minore intensità, concentrate tra Sant'Angelo in Pontano e Gualdo. In particolare, alle 3:38 è stato rilevato un evento di magnitudo 3.1, seguito alle 5:15 da un'altra scossa di magnitudo 3.

