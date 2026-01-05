Maratona in consiglio e polemiche | Io malato son rimasto a votare

Nel Consiglio comunale di San Giuliano Terme si è conclusa una lunga seduta di oltre 34 ore, durante la quale si è discusso il bilancio di previsione 2026-2028. La discussione, caratterizzata da tensioni e numerosi emendamenti presentati dalla minoranza, ha aperto un dibattito acceso tra maggioranza e minoranza. La vicenda ha attirato l’attenzione locale, evidenziando le diverse posizioni e la complessità del confronto politico in città.

Non si placa il botta e risposta tra i consiglieri di maggioranza e di minoranza del Consiglio comunale di San Giuliano Terme dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2026–2028, avvenuta al termine di circa 34 ore complessive di seduta, segnate da tensioni in aula e dalla discussione di oltre 350 emendamenti presentati dalla minoranza. Una maratona consiliare culminata anche con la chiamata ai carabinieri da parte della consigliera di minoranza Ilaria Boggi, che ha spiegato a La Nazione di aver telefonato "in preda alla disperazione" e "per avere il diritto di andare in bagno senza rinunciare al diritto di votare", dal momento che – come ha riferito – non erano state ammesse sospensioni "con l'obiettivo di portarci allo sfinimento senza pause".

