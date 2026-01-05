Manutenzione delle barriere di sicurezza chiude per due notti in autostrada il casello di Cesena

Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, il casello di Cesena sulla A-14 Bologna-Taranto sarà chiuso in entrambe le direzioni nelle notti di giovedì 8 e venerdì 9 gennaio, dalle 21 alle 5. La chiusura riguarda l’entrata in autostrada da Bologna e Ancona e l’uscita per chi percorre in entrambe le direzioni. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi durante questi intervalli.

Sulla autostrada A-14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di giovedì 8 e venerdì 9 gennaio, con orario 21-5, sarà chiuso il casello di Cesena, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona e in uscita per chi.

