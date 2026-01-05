Manuel Lando ritiene di aver trovato il proprio momento di svolta, con la possibilità di migliorare le proprie prestazioni. L’atleta evidenzia come l’Italia si distingua nell’alto, sottolineando un 2025 che si preannuncia impegnativo e sfidante, caratterizzato da aspettative elevate e difficoltà da affrontare. Questo percorso richiede determinazione e concentrazione per raggiungere nuovi traguardi nello sport.

Un 2025 intenso, difficile, combattuto, in cui ha dovuto fare i conti con il peso delle (proprie) aspettative. Adesso un 2026 da affrontare con la stessa flemma, ma con una consapevolezza ed una maturità diversa. Scalda i motori Manuel Lando, rappresentante della squadra italiana di salto in alto e pronto a cominciare l’annata sportiva in campo indoor dopo aver immagazzinato molteplici lezioni in quella precedente, così come raccontato da lui stesso in occasione dell’ultima puntata di Sprint Zone, rubrica di approfondimento in onda sul canale YouTube di OA Sport a cura di Fernando Savarese. In primo luogo, l’astista ha analizzato quanto fatto lo scorso anno in quello che si è rivelato un tour de force estenuante, partito come da calendario dall’indoor: “ La scorsa stagione è cominciata presto, il 4 gennaio – ha detto Lando – Me lo ricordo perché erano pochi giorni dopo Capodanno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Manuel Lando: “Credo di avere trovato il click, il salto di prestazione può arrivare. Nessuna nazione come l’Italia nell’alto”

Leggi anche: Salto ostacoli, Ascoli vola alto. Il concorso entra nell’élite italiana

Leggi anche: Matteo Cocchi, già 8 convocazioni tra i big con Chivu: ecco perché può arrivare il salto definitivo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Manuel Lando: “Credo di avere trovato il click, il salto di prestazione può arrivare. Nessuna nazione come l’Italia nell’alto” - Un 2025 intenso, difficile, combattuto, in cui ha dovuto fare i conti con il peso delle (proprie) aspettative. oasport.it