Mantovano | metodo Giubileo non confinato al 2025 governo lo ripropone
Il governo ha annunciato che il metodo di lavoro adottato per il Giubileo non sarà limitato al 2025. Questa decisione mira a mantenere un approccio stabile e continuativo, senza restrizioni temporali, per garantire un’organizzazione efficace e sostenibile nel tempo. La scelta riflette l’impegno a valorizzare le strategie già messe in atto, assicurando un sostegno duraturo alle iniziative collegate all’evento.
Roma, 5 gen. (askanews) – “E’ nostra intenzione non confinare al 2025 il metodo di lavoro seguito” per il Giubileo. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano nel corso della conferenza stampa nella sala stampa vaticana sul bilancio dell’evento giubilare. “A marzo 2025 – ha sottolineato – l’ufficio europeo brevetti ha classificato l’Italia quinta come numero di brevetti depositati, undicesima nel mondo. Deposteremo un nuovo brevetto: il metodo Giubileo”. “Come governo – ha osservato – lo stiamo riproponendo per affrontare tante sfide irrisolte, da Caivano ad altre aree di degrado agli interventi per la messa in sicurezza e la bonifica della terra dei fuochi, l’ediliza penitenziaria, il lavoro avviato per contrastare le varie dipendenze. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
