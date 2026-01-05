Mantovano | metodo Giubileo non confinato al 2025 governo lo ripropone

Il governo ha annunciato che il metodo di lavoro adottato per il Giubileo non sarà limitato al 2025. Questa decisione mira a mantenere un approccio stabile e continuativo, senza restrizioni temporali, per garantire un’organizzazione efficace e sostenibile nel tempo. La scelta riflette l’impegno a valorizzare le strategie già messe in atto, assicurando un sostegno duraturo alle iniziative collegate all’evento.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.