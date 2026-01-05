Con la chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro, si conclude ufficialmente il Giubileo ordinario 2025 dedicato alla “Speranza”. Il “modello Giubileo” ha suscitato diverse riflessioni, con Mantovano che propone di brevettarlo, mentre Fisichella sottolinea l’importanza di questo evento a livello mondiale. Un momento di bilancio e di rinnovata attenzione ai valori di speranza e unità per la Chiesa e il mondo.

Con la chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro di Papa Leone XIV, terminerà domani ufficialmente il Giubileo ordinario 2025 dedicato alla “Speranza”. E nel giorno della vigilia che anticipa la conclusione delle celebrazioni, a cui prenderà parte tra gli altri anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le autorità e le istituzioni che hanno organizzato, gestito e seguito nel corso di tutto l’anno questo grande appuntamento mondiale si sono ritrovati in conferenza stampa per fare insieme un bilancio finale. Grande soddisfazione del sottosegretario Mantovano. Ad esprime soddisfazione per la buona riuscita di un evento che ha registrato numeri record di presenze e partecipazione è stato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, che per il lavoro di concertazione impeccabile tra le istituzioni ha proposto di brevettare di “metodo Giubileo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mantovano: Il “modello Giubileo” è da brevettare. Fisichella: Il mondo intero è giunto a Roma

Piano carceri, Mantovano: "Applichiamo modello Giubileo"/ "Abbattere barriere burocratiche e strutturali" - Modello Giubileo applicato anche al piano carceri, il sottosegretario Mantovano "Fondamentale il coordinamento tra enti per abbattere ostacoli burocratici"

Giubileo: Mantovano, 'metodo' ha funzionato e spero resti, abbattute barriere burocrazia - "Il bilancio si commenta da se', centinaia di migliaia di giovani venuti da tutto il mondo, anche da Paesi in conflitto, vengono per ascoltare un messaggio

Mantovano: «Il metodo Giubileo? Lo applicheremo al piano carceri» - «Lo applicheremo anche al "piano carceri" e per l'ordinaria amministrazione, eliminando le barriere burocratiche, ovviamente nel rispetto delle norme».

