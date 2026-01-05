Mantovano | 2026 non è iniziato sotto i migliori auspici

Il 2026 non è iniziato nel modo migliore, come evidenziato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano durante una conferenza stampa a Roma. In occasione del bilancio dell’evento giubilare, Mantovano ha sottolineato che l’inizio dell’anno solare ha mostrato alcune difficoltà e incertezze, riflettendo le sfide attuali a livello nazionale e internazionale.

Roma, 5 gen. (askanews) – "L'anno solare non è iniziato sotto i migliori auspici". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano nel corso della conferenza stampa nella sala stampa vaticana sul bilancio dell'evento giubilare. "Mentre siamo impegnati in questa conferenza stampa un C130 si sta levando dall'aeroporto di Sion per condurre in Italia i sei ragazzi morti nel rogo di Crans Montana", ha ricordato Mantovano sottolineando "la difficoltà a sintetizzare il bilancio del Giubileo se pensiamo a quegli adolescenti, al dolore dei loro genitori, a chi lotta in ospedale tra la vita e la morte.

