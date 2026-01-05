Mantenere alta la qualità dei servizi

Il consiglio comunale di Montelupo Fiorentino ha recentemente approvato il bilancio di previsione 2026-2028, un documento che definisce le priorità e le risorse per il territorio nei prossimi anni. Questo impegno mira a garantire la qualità dei servizi offerti ai cittadini, assicurando stabilità e pianificazione strategica per lo sviluppo sostenibile della comunità.

MONTELUPO FIORENTINO Nella scorsa seduta, il consiglio comunale di Montelupo ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028: una manovra da oltre 15.000.000 euro nella quale restano invariate aliquote IMU e addizionale IRPEF. Il vice sindaco Francesco Desii, nel presentarlo, non ha nascosto le difficoltà derivante dalla riduzione dei trasferimenti agli enti locali. "Le nuove gare per i servizi hanno comportato un incremento importante ed il nostro obiettivo è mantenere invariata la qualità, senza gravare sulle famiglie – ha detto - ad aggravare la situazione vi è un taglio di risorse da parte dello Stato di 314mila euro in tre anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

